В Москве выявили 3 304 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 3 304 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 815 человек, при этом на ИВЛ находится 571 человек.

"В городе выздоровели еще 3 600 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 783 316", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в столице скончались 95 человек с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 32 930 новых случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 2 609 случаев, на Московскую область – 1 813, на Самарскую область – 897.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве необходимо вакцинировать не менее 80% жителей. Он отметил, что достичь такого уровня вакцинации в городе пока сложно, так как люди демонстрируют сдержанное отношение к процедуре. При этом медик не смог объяснить причину такого общественного мнения.

