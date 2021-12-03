Проценко заявил о необходимости вакцинировать не менее 80% москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не менее 80% горожан необходимо вакцинировать в Москве, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Медик обратил внимание, что в столице на данный момент не фиксируется большого эффекта от вакцинации.

"Почему – понятно. Еще летом мы говорили, что 60% вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80%", – считает Проценко.

Врач отметил, что достичь такого уровня вакцинации в городе пока сложно, так как граждане демонстрируют сдержанное отношение к процедуре. При этом эксперт не смог объяснить причину такого общественного мнения.

"А вот то, что из лежащих в реанимации 98% – невакцинированные пациенты, знаю точно", – сказал Проценко.

Специалист уточнил, что еще 2% вакцинированных из реанимаций страдают сопутствующими болезнями, такими как ожирение и сахарный диабет. Если в первую и вторую волны заболеваемости такие пациенты практически не имели шансов выжить, то сейчас медики научились их спасать.

По мнению врача, с коронавирусом можно жить только при условии сделанных прививок.

"Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", – заключил главврач.

Ранее Проценко назвал долю ложноотрицательных ПРЦ-тестов. По его словам, такие результаты фиксируются в 30% случаев не только в России, но и в мире.