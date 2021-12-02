Проценко назвал долю ложноотрицательных ПРЦ-тестов

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что ложноотрицательные ПЦР-тесты выявляются в 30% случаев, и не только в России, но и в других странах, сообщает "Российская газета".

По его словам, помимо пожилых граждан с большим количеством хронических заболеваний, в медучреждение стали все чаще поступать молодые люди.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Уточняется, что ведомство приняло такое решение из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

В России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса. За весь период умерли 277 640 человек, выздоровели 8 400 117.

