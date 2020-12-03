Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачную с прояснениями погоду обещают москвичам синоптики в пятницу. Информация представлена на сайте Гидрометцентра России.

В столичном регионе днем столики термометров будут держаться на отметках минус 4 – минус 2 градуса. Ночью в Москве может похолодать до минус 7 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями, местами специалисты прогнозируют небольшой снег. Ночью осадков не ожидается.

Также эксперты Гидрометцентра России предупредили жителей столичного региона о возможной гололедице.

На следующей неделе в столице и Московской области ожидается холодная "марсианская" погода без снега. В ночные часы столбики термометров покажут до 14 градусов мороза. Ожидается, что всю следующую неделю в Москве будет солнечно и морозно.