Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачную с прояснениями погоду обещают москвичам синоптики в пятницу. Информация представлена на сайте Гидрометцентра России.
В столичном регионе днем столики термометров будут держаться на отметках минус 4 – минус 2 градуса. Ночью в Москве может похолодать до минус 7 градусов.
Днем будет облачно с прояснениями, местами специалисты прогнозируют небольшой снег. Ночью осадков не ожидается.
Также эксперты Гидрометцентра России предупредили жителей столичного региона о возможной гололедице.
На следующей неделе в столице и Московской области ожидается холодная "марсианская" погода без снега. В ночные часы столбики термометров покажут до 14 градусов мороза. Ожидается, что всю следующую неделю в Москве будет солнечно и морозно.
Москва 24 рассказала, когда в столице сильно похолодает