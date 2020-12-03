Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

Фото: twitter.com/gitanjaliarao
Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", создал новую категорию "Ребенок года". В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.
Ее выбирали из пяти тысяч детей в США в возрасте от 8 до 16 лет. "Ребенка года" выбирали по принципу, что он должен служить барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки.
Специально созданная комиссия отобрала пять финалистов. Они вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости.
Заслуги Рао впечатлили комиссию больше всего. Она исследует такие научные инструменты, как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет их для решения проблем в повседневной жизни.
Каждый из пяти финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.
Ранее журнал Time выбрал Грету Тунберг "Человеком года". Ее фото разместили на обложке выпуска.
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