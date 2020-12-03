В Роскачестве проверили консервы печени трески

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роскачества проверили консервы печени трески. По итогам исследования они пришли к выводу, что продукция всех торговых марок является безопасной, однако в некоторых товарах были замечены недостаток соли и нарушения органолептических показателей. Об этом говорится на сайте организации.
Сотрудники проверили 20 торговых марок отечественного и импортного производства по 172 показателям безопасности и качества. В продукции одного производителя эксперты выявили видовую подмену, не обнаружив ДНК рыб рода атлантической или тихоокеанской трески.
"Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя. Рейтинг товара обнулен за фальсификацию", – рассказали специалисты.
В ходе исследования два образца продукции также не соответствовали ГОСТу по массовой доле поваренной соли. Специалисты подчеркнули, что недостаточное количество соли в продукции может сказаться не только на вкусе, но и на безопасности товара.
Консервы еще двух производителей не соответствовали установленным нормативам по органолептическим показателям, так как имели нехарактерный цвет печени. Нарушения также были зафиксированы в маркировке товара.
В целом сотрудники Роскачества признали продукцию всех торговых марок безопасной, поскольку не было выявлено превышения по содержанию токсичных элементов и не встречались расхождения с требованиями техрегламента по микробиологическим показателям. Также эксперты не нашли в товарах наличия паразитов и следов антибиотиков.
Ранее специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать живую рыбу в магазине. По их словам, рыба может погибнуть от паралича дыхания, если вода в аквариуме водопроводная, поэтому она должна быть правильной температуры. В теплой развивается вредная микрофлора, заявили в Роскачестве.
Кроме того, в аквариум должен поступать кислород. Наиболее требовательны в этом плане форель, осетровые, в меньшей степени – карповые, уточнили специалисты. Уточняется, что мертвую рыбу продавец должен сразу убирать, чтобы не начались гнилостные процессы.
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