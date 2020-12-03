Россияне назвали свои главные желания на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, передает RT.

Здоровье для себя, членов семьи и друзей – по традиции самое распространенное желание. О нем заявили 35% опрошенных. 8% пожелали высокий заработок, 7% хотели бы, чтобы в мире не было войн, еще столько же респондентов мечтают о карьерном росте.

Пожелание об окончании пандемии коронавируса впервые вошло в традиционный список пожеланий. Об этом упомянули 5% респондентов. Также россияне пожелали себе счастья (6%), вступления в брак (4%), стабильности (3%) и жилья (3%).

Ранее сообщалось, что в столице впервые заработала электронная почта Деда Мороза. Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.

В пресс-службе Мосгорпарка напомнили, что акция "Почта Деда Мороза" проводится третий год подряд. За это время о своих желаниях, мечтах и планах заявили около девяти тысяч детей и взрослых.

Кроме того, сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.

