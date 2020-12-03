Кузнецова попросит Генпрокуратуру объяснить отказ в практике студентам с ВИЧ

Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросит Генпрокуратуру дать разъяснения о законности отказа образовательных учреждений в прохождении практики студентам с ВИЧ.

Во время встречи с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ, мать приемного сына рассказала Кузнецовой, что в образовательной организации, где учится ее ребенок, случайно узнали о диагнозе и отказали в производственной практике.

"В похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям", – сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Кузнецова подчеркнула, что потребует проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генпрокуратуру для получения разъяснений о правомерности таких действий, чтобы избежать их повторения.

По данным омбудсмена, за все время наблюдения в России от ВИЧ-положительных матерей родилось более 200 тысяч детей. На 1 января 2020 года было зарегистрировано свыше 10 тысяч детей с ВИЧ.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус ранее рассказал, что распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России.