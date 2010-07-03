Порядка 5 тонн рыбы и икры привезли на "Дальневосточную ярмарку" из Хабаровского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка пяти тонн рыбы и икры доставили предприниматели из Хабаровского края на "Дальневосточную ярмарку" в столицу. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя стенда региона.

"Мы привезли пять тонн рыбной продукции: рыбу и икру, тонну меда, и продукты из дикоросов. Это продукция производителей Хабаровского края, ее специально привезли для ярмарки. Продукцию можно купить в Москве, у компаний есть свои представительства, но по какой цене? Купить это все на ярмарке сейчас выгодно", – поведал представитель.

Он добавил, что на стенде края также будут представлены следующие товары: крабовое мясо, форель, печень трески, а также икра нерки, горбуши, кеты, кижуча и чавычи.

"Дальневосточная ярмарка" откроется 3 декабря на Новом Арбате и продлится до конца недели. В павильонах можно будет приобрести продукты и сувениры из всех 11 Дальневосточных регионов. График работы ярмарки – с 11:00 до 20:00.

Ранее начало "Дальневосточной ярмарки" в столице было решено перенести из-за траура по погибшим в ДТП в Забайкальском крае. Изначально торжественное открытие планировалось на 2 декабря.