Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и области с вечера 3 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снег, местами переходящий в метель, и гололедица ожидаются с вечера воскресенья, 3 ноября, в столице и области. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, непогода наступит с 20:00 и будет сохраняться до 10:00 4 ноября. На фоне снегопада ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

В связи с этим представители МЧС обратились к жителям с призывом о сохранении предельной внимательности при нахождении на улице. Кроме того, водителей попросили снизить скорость на дороге и соблюдать дистанцию с идущими впереди машинами.

Вместе с тем в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, поскольку на отдельных участках дорог в столичном регионе сохранится гололедица.