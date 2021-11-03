Ученые рассказали об опасности бессонницы

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Ученые из Каролинского института в Стокгольме заявили, что бессонница может спровоцировать кровоизлияние в мозг при разрыве аневризмы. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association.
Ученые выяснили, что искривления сосудов в мозге происходят более чем у 3% людей, у 2,5% из них аневризмы разрываются, приводя к смертельным кровоизлияниям.
В ходе изучения данных о 6,3 тысячи случаев аневризмы и 4,2 тысячи случаев мозгового кровоизлияния исследователи нашли генетическую предрасположенность к бессоннице, связанной с повышенным на 24% риском развития аневризмы.
Однако авторы работы подчеркивают, что связь между бессонницей и аневризмой раньше не выявлялась, в связи с этим для подтверждения выводов требуются дополнительные исследования.
Ранее теледоктор Евгений Комаровский рассказал, что стакан молока перед сном может оказаться опасным для людей с лактазной недостаточностью.
В качестве примера он упомянул исследование ученых, согласно которому употребление молока перед сном полезно и может помочь от бессонницы.
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