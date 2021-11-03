Россияне рассказали, как выглядит их идеальный автомобиль

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Автомобиль мечты россиян должен быть бензиновым кроссовером или внедорожником из Германии и стоить около двух миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования "Авито Авто", имеющегося в распоряжении "Газеты.ру".
В рамках исследования опросили около 10 тысяч человек из всех регионов России. Оказалось, что для 48% респондентов автомобиль мечты стоит в пределах двух миллионов рублей, а для 47% – дороже. При этом большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга сообщили, что желаемый автомобиль должен стоить от трех до пяти миллионов рублей.
39% опрошенных назвали лучшим производителем машин Германию. Еще 33% респондентов отдали предпочтение японским автомобилям. Южнокорейский автомобиль готовы выбрать 5% опрошенных, 4% – российский. Американский автопром предпочитают всего 3% респондентов.
Большинство россиян готовы выбрать машину с бензиновым двигателем (42%). На втором месте оказался гибридный двигатель (22%). А вот дизель и электрическую силовую установку предпочли всего 13 и 10% соответственно.
Идеальной мощностью мотора для половины опрошенных стал показатель от 150 до 300 лошадиных сил. Самым мощным авто (от 300 до 500 лошадиных сил) хотели бы обладать 19% опрошенных.
По типу кузова наиболее популярны у россиян кроссоверы или внедорожники (4 и 31% соответственно). Седан выбрали 15% респондентов. Еще 11% опрошенных назвали в качестве автомобиля мечты универсал. Хэтчбек или лифтбек выбрали 9%.
Большинство респондентов (69%) считают, что в данный момент не обладают автомобилем мечты. Среди тех, кто доволен свой машиной, больше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в России. По данным исследователей "Банкавто", из-за дефицита машин их стоимость вырастет до конца года еще на 4–5%.
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