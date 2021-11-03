Москвичи предпочли отдыхать в пригороде в период нерабочей недели – "МегаФон"

Фото: Depositphotos/Serjio74b
На время нерабочих дней большинство россиян предпочли путешествиям на дальние расстояния отдых в пригороде. Об этом свидетельствуют данные исследования "МегаФона".
Специалисты с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик абонентов и выяснили, что с 28 по 30 октября из крупных городов уехали в два раза больше граждан, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Среди них 87% людей решили отдохнуть в небольших населенных пунктах своего региона, а 13% отправились в другой субъект России.
Самый большой отток горожан (14%) зафиксирован в Москве. Жители столицы чаще выбирались в Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы. Москвичи, которые решили отправиться в другие города, чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.
Самая большая миграция населения в регионах была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следует Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.
По данным "МегаФона", с 28 по 30 октября в РФ значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты потратили на 36% трафика больше, чем в период нерабочих дней весной 2020 года. Специалисты компании считают, что такой показатель связан с цифровизацией бизнес-процессов, что позволяет абонентам работать дома, на даче или в любой точке России.
Ранее россиянам рассказали, куда разрешено ходить без QR-кода даже в нерабочие дни. В ряде регионов без ограничений продолжают работать некоторые учреждения культуры и общественный транспорт. Без QR-кода можно посещать парки и храмы.
Экскурсовод из Томска рассказала об ограничениях в регионе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: