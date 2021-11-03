Москвичи предпочли отдыхать в пригороде в период нерабочей недели – "МегаФон"

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На время нерабочих дней большинство россиян предпочли путешествиям на дальние расстояния отдых в пригороде. Об этом свидетельствуют данные исследования "МегаФона".

Специалисты с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик абонентов и выяснили, что с 28 по 30 октября из крупных городов уехали в два раза больше граждан, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Среди них 87% людей решили отдохнуть в небольших населенных пунктах своего региона, а 13% отправились в другой субъект России.

Самый большой отток горожан (14%) зафиксирован в Москве. Жители столицы чаще выбирались в Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы. Москвичи, которые решили отправиться в другие города, чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самая большая миграция населения в регионах была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следует Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.

По данным "МегаФона", с 28 по 30 октября в РФ значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты потратили на 36% трафика больше, чем в период нерабочих дней весной 2020 года. Специалисты компании считают, что такой показатель связан с цифровизацией бизнес-процессов, что позволяет абонентам работать дома, на даче или в любой точке России.

Ранее россиянам рассказали, куда разрешено ходить без QR-кода даже в нерабочие дни. В ряде регионов без ограничений продолжают работать некоторые учреждения культуры и общественный транспорт. Без QR-кода можно посещать парки и храмы.

