Иммунолог предупредил об опасности приема антидепрессанта при коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что пока рано говорить об эффективности антидепрессанта "Флувоксамин" в лечении коронавируса, поскольку данных об этом недостаточно.

Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование бразильских и канадских ученых, которые пришли к выводу, что антидепрессант "Флувоксамин" снижает вероятность госпитализации при коронавирусе. В статье говорится, что в испытании участвовали 1 497 невакцинированных пациентов из Бразилии.

Все они сдали положительный тест на коронавирус и входили в группу риска из-за возраста или сопутствующих заболеваний. 741 человек получал антидепрессант, тогда как остальные 756 – плацебо. В итоге исследователи пришли к выводу, что у тех людей, которым давали "Флувоксамин", вероятность оказаться в больнице оказалась на 32% меньше, чем для участников из второй группы.

"Есть такие данные, но не сказать, чтобы это были исчерпывающие доказательства. Просто есть данные результатов исследования. Пока результаты многообещающие, но все-таки слишком мало информации. Я бы не возлагал очень больших надежд", – подчеркнул Крючков.

По словам специалиста, "Флувоксамин" так же, как и другие антидепрессанты, влияет на передачу нервных импульсов от одного нейрона к другому. Крючков объясняет, что после приема этого препарата человек менее остро реагирует на симптомы, которые у него проявляются, у него пропадает тревожность.





Николай Крючков врач-иммунолог Это палка о двух концах. С одной стороны, этот препарат может улучшать исходы. Но также это может способствовать и тому, что человек, которому теоретически нужно обращаться за медицинской помощью, не чувствует, что ему на самом деле плохо, и просто затягивает процесс. И когда уже станет понятна ситуация, будет поздно.

По словам Крючкова, лекарства от коронавируса, которое помогало бы абсолютно всем, пока нет.

"Универсального средства нет, безусловно. Есть широкий перечень лекарств, которыми можно лечить, в зависимости от состояния пациента. Но волшебной таблетки, которая помогала бы всем, – такого не существует. Вакцинация значительно снижает риск инфицирования, но все-таки не обнуляет его", – говорит иммунолог.

Чтобы защитить себя от вируса, Крючков советует использовать комплекс мер.





Николай Крючков врач-иммунолог Нужно носить маски, соблюдать безопасное расстояние, не ездить в час пик в общественном транспорте, работать и учиться дистанционно. И когда человек делает несколько вещей, сюда плюс вакцинация, он обнуляет свои риски заразиться.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". В публикации говорится, что вакцина показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.