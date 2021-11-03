Иммунолог предупредил об опасности приема антидепрессанта при коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что пока рано говорить об эффективности антидепрессанта "Флувоксамин" в лечении коронавируса, поскольку данных об этом недостаточно.
Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование бразильских и канадских ученых, которые пришли к выводу, что антидепрессант "Флувоксамин" снижает вероятность госпитализации при коронавирусе. В статье говорится, что в испытании участвовали 1 497 невакцинированных пациентов из Бразилии.
Все они сдали положительный тест на коронавирус и входили в группу риска из-за возраста или сопутствующих заболеваний. 741 человек получал антидепрессант, тогда как остальные 756 – плацебо. В итоге исследователи пришли к выводу, что у тех людей, которым давали "Флувоксамин", вероятность оказаться в больнице оказалась на 32% меньше, чем для участников из второй группы.
"Есть такие данные, но не сказать, чтобы это были исчерпывающие доказательства. Просто есть данные результатов исследования. Пока результаты многообещающие, но все-таки слишком мало информации. Я бы не возлагал очень больших надежд", – подчеркнул Крючков.
По словам специалиста, "Флувоксамин" так же, как и другие антидепрессанты, влияет на передачу нервных импульсов от одного нейрона к другому. Крючков объясняет, что после приема этого препарата человек менее остро реагирует на симптомы, которые у него проявляются, у него пропадает тревожность.
По словам Крючкова, лекарства от коронавируса, которое помогало бы абсолютно всем, пока нет.
"Универсального средства нет, безусловно. Есть широкий перечень лекарств, которыми можно лечить, в зависимости от состояния пациента. Но волшебной таблетки, которая помогала бы всем, – такого не существует. Вакцинация значительно снижает риск инфицирования, но все-таки не обнуляет его", – говорит иммунолог.
Чтобы защитить себя от вируса, Крючков советует использовать комплекс мер.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". В публикации говорится, что вакцина показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.
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