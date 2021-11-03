Доля запросов в поиске "Яндекса" со словом "туман" в Москве выросла втрое

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Доля запросов со словом "туман" среди столичных пользователей "Яндекса" 2 ноября увеличилась в три раза по сравнению со средним показателем на прошлой неделе, сообщает ТАСС.

В топе популярных слов "туман" поднялся из пятой тысячи на 48-е место. В "Яндексе" уточнили, что на прошлой неделе слово "туман" встречалось в основном в названиях песен и фильмов.

Накануне же пользователи интересовались причинами сильного тумана. Также их интересовало, когда он рассеется.



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В Google слово "туман" стало вторым по популярности запросом после темы коронавируса.

Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин пообещал, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.

В свою очередь, замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла.