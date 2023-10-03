В РФ предложили признать средневековый исторический бой видом спорта

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать средневековый исторический бой видом спорта в России. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минспорта РФ Олега Матыцина, сообщает RT.

Парламентарий аргументировал инициативу тем, что российские команды реконструкторов-спортсменов, выступающие на соревнованиях по данному виду, пользуются уважением и авторитетом за рубежом. Он обратил внимание, что спорт известен не только исторической составляющей, но и зрелищностью.

"Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране", – следует из текста обращения Милонова.

Ранее депутат ГД Яна Лантратова предложила создать в России спортивный аналог "Пушкинской карты". Полезной такая льгота могла бы быть для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, аргументировала она.

