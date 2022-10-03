III Всероссийский чемпионат по производительности объединит более 750 участников

Фото: пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России
Более 750 человек объединит III Всероссийский чемпионат по производительности, который открывается 3 октября в рамках национального проекта "Производительность труда". В масштабной бизнес-игре примут участие топ-менеджеры производственных предприятий, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также студенты ведущих вузов из 43 регионов страны.
Соревнования проходят в бизнес-симуляторе – виртуальном игровом пространстве, где 98 заводов по производству сельхозтехники конкурируют за позицию лидера в своей отрасли. Таким образом, участники получают интерактивный опыт управления промышленной компанией и в сжатые сроки проходят весь путь повышения эффективности: от диагностики процессов до внедрения изменений на предприятии. Команды, показавшие лучшие результаты, встретятся на очном финале в Москве, где представят свои стратегии экспертному жюри. Победители будут определены в трех номинациях: "Предприятия", "Региональные органы власти/Региональные центры компетенций" и "Вузы". Вся подробная информация о чемпионате – в телеграм-канале по ссылке.
"Сегодня важно вовлекать в тему производительности как можно больше управленцев, давать руководителям знания и навыки, необходимые для диверсификации и роста эффективности производств. Чемпионат по производительности – это именно та площадка, где управленцы из разных отраслей могут актуализировать свои стратегии управления и затем реализовать их на практике", – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.
Организатором чемпионата выступает Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ при поддержке министерства и РАНХиГС.
В настоящий момент в нацпроекте "Производительность труда" участвуют более четырех тысяч предприятий. По данным Минэкономразвития, на конец прошлого года доходы участников нацпроекта выросли на 150 миллиардов рублей, что в 4,5 раза больше инвестиций в целом по нацпроекту. Это добавленная стоимость, которая увеличилась после сокращения производственных затрат.
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