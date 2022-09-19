Столичных учащихся пригласили на первый этап Всероссийской олимпиады школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 21 сентября в столице начнется первый этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся с 4-го по 11-й класс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Школьный этап важен и полезен не только тем, кто дальше будет всерьез заниматься олимпиадами. Всем ребятам участие поможет определиться с дальнейшей траекторией, например выбрать интересный профиль в школе, найти кружки по душе, поступить в профильные классы", – отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Первой станет олимпиада по ОБЖ, а последней – по МХК. Уточняется, что ОБЖ, физическая культура и технология также предполагают практические туры. Принять участие в олимпиадах по русскому языку и математике можно с 4-го класса, по МХК, физике, химии и экономике – с 7-го.
Среди нововведений 2022 года – профили "Робототехника" и "Информационная безопасность" в олимпиаде по технологии.
Кроме того, задания адаптируются для школьников с особыми образовательными потребностями.
Победителей и призеров школьного этапа наградят электронными грамотами, а также они будут допущены для участия в муниципальном этапе.
Ранее сообщалось, что москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов. По словам заммэра Анастасии Раковой, результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.
Всероссийская олимпиада школьников проводилась в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам.
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