До 21 градуса тепла и переменная облачность ожидаются в столице 3 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 3 сентября, составит от 19 до 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 17–22 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе 3 сентября начнется бабье лето. Согласно его данным, со среды в формирование погоды начнет вмешиваться гребень скандинавского антициклона. Это значит, что показания термометров вернутся в рамки климатической нормы – ожидается 18–20 градусов.

Леус добавил, что в четверг, 4 сентября, в облаках над Москвой появится больше прояснений. В этот же день температурный фон местами превысит отметку в 20 градусов, что немного выше нормы.

