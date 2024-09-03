Петербургский художник стала победителем конкурса фотожурналистики имени Стенина

Фото: stenincontest.ru/Анна Плюснина

Фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина стала обладателем Гран-при юбилейного Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, пишет РИА Новости.

Международное жюри единогласно присудило ей высшую награду за серию фотографий, представленных в номинации "Портрет. Герой нашего времени", "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.

По словам победительницы, она впервые столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской.

"Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства", – отметила Плюснина.

Жюри также объявило призовые места всех участников шорт-листа 2024 года. Так, в номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей работой был признан снимок фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг". В своей работе он рассказал о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.

В свою очередь, среди серий в этой же номинации первое место получила Фредерика Желинас из Италии за серию "Время агавы". В ней она рассказала о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Эту тему она выбрала из-за растущего в мире спроса на мескаль, который оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений.

Между тем в спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана из Бангладеш.

При этом самой популярной номинацией стала "Моя планета". В ней лучшей одиночной стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" итальянки Паулы Хесус Бриньярделло. Лучшей серией же стала "Воспоминания о жизни до прогресса" бангладешского автора Мосфикура Рахман Джохана.

Российские авторы еще отличились в номинации "Портрет. Герой нашего времени". Так, лучшей стала работа фотожурналиста Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. При этом собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом.

Высокую оценку в этой же номинации получила и серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей.

Однако самые атмосферные кадры, по мнению жюри, фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место заняла работа "Цветы лилий" Аунг Чан Тара из Мьянмы. В ней рассказывается о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту.

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