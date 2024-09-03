Газета "Москва Вечерняя" увеличила тираж издания

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Тираж каждого выпуска газеты "Москва Вечерняя" увеличен с 300 до 500 тысяч экземпляров с 3 сентября.

По поручению Сергея Собянина еще больше жителей столицы, которые спустятся в столичный метрополитен, получат в руки "Москву Вечернюю", где собраны все актуальные события дня. Каждый номер совместного проекта Московского метрополитена и редакции газеты "Вечерняя Москва", издающегося с 2011 года, – это оригинальный контент, эксклюзивные интервью представителей культуры и шоу-бизнеса, авторские колонки и афиша городских событий.

Газета доступна для москвичей и гостей столицы три раза в неделю: во вторник, среду и четверг.

"Москва Вечерняя" – газета, которую читают по дороге домой. В каждом номере мы делаем акцент на московские новости: актуальная информация о жизни города, афиша культурных мероприятий, городские инициативы – все, что интересует москвичей каждый день", – рассказал главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов.

В феврале пассажиры столичного метрополитена впервые получили обновленный номер "Москвы Вечерней": в частности, газета сменила дизайн, обложку и стиль подачи всех материалов – она стала более яркой и клиповой.