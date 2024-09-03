Юрист Виноградов: лучше использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

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Для минимизации юридических рисков лучше всего использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт напомнил, что в РФ вопрос о совпадении подписи регулируется нормативными актами и разъяснениями из судебной практики.

"Гражданский кодекс не содержит прямого указания на обязательное совпадение подписи в паспорте с подписью в других документах, равным образом закон молчит и в отношении необходимости иметь постоянную устойчивую подпись", – сказал Виноградов, подчеркнув, что в случае правовых споров различие в начертании подписи может определить юридическую судьбу документа.

По словам эксперта, подпись должна позволять однозначно идентифицировать поставившее ее лицо. При этом, отметил Виноградов, из-за неспособности точно воспроизвести оригинал подписи в различных инстанциях регулярно возникает необходимость в ее подтверждении.

"Судебная практика по уголовным делам о мошенничестве и другим преступлениям против собственности также указывает, что различия в подписях могут быть использованы для выявления поддельных документов. Соответственно, речь уже идет об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы", – напомнил Виноградов.

Специалист добавил, что для подтверждения подлинности подписи часто используют и ее нотариальное удостоверение.

Виноградов ранее напомнил о возможности отказаться от использования биометрии организациями. По словам юриста, для этого необходимо проверить факт присутствия профиля в Единой биометрической системе (ЕБС) на портале "Госуслуги" и перейти в его раздел "Биометрия". При обнаружении записей о своих данных пользователь может деактивировать их нажатием на соответствующую кнопку.