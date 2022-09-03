За сутки в Москве выявили 6 634 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве выявили 6 634 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больницы попали 294 человека из них. Болезнь перебороли еще 6 248 человек, при этом 34 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 049 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 821 727 человек, умерли 45 249 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время связано с переходом в благоприятный для распространения вируса сезон. По словам эксперта, риски заражения в настоящее время высокие. Крючков призвал принять необходимые противоэпидемические меры для недопущения высоких пиков заболеваемости.