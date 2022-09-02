В России за сутки выявили 50 952 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 50 952 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число зафиксированных за сутки заражений превысило 50 000 впервые с 11 марта. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 19 629 682 случая коронавируса, 18 672 586 человек сумели побороть заболевание.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 3 726 человек. Выздоровели 37 012 пациентов. Также за сутки скончался 91 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков выразил мнение, что властям не следует переводить школьников на дистанционный формат обучения в условиях новой волны коронавируса, поскольку эта мера не способна надежно защитить детей от инфекции. По его словам, очередная удаленка нарушит привычный ход образовательного процесса, но не избавит учеников от COVID-19.