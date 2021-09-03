Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты

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Единовременные денежные выплаты военным пенсионерам и пенсионерам правоохранительных органов, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут выдаваться на следующей неделе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

Министерство финансов РФ довело финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей является своевременной мерой поддержки данной категории граждан.

Нилов отметил, что депутаты ежегодно обсуждают вопрос индексации пенсий военнослужащих во время обсуждения бюджета. По его словам, решение о единовременной выплате не должно снимать с повестки возможность такой индексации.

Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Они должны быть осуществлены в сентябре. Выплаты затронут военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, по 15 тысяч рублей получат сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующий состав Федеральной фельдъегерской связи.