В Госдуме поддержали упрощенное оформление налоговых вычетов за лечение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич поддержал инициативу министерства финансов РФ по упрощению процедуры получения налоговых вычетов за лечение. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если сейчас нужно собирать ряд документов, то новый формат фактически позволит все оформлять дистанционно. Поэтому пациентам будет проще вернуть часть своих денег", – объяснил свою позицию депутат.
По мнению Менделевича, новый формат способен простимулировать оживление рынка частных медицинских услуг.
Отдельно представитель Госдумы высказался по теме модернизации системы добровольного медстрахования. Депутат посчитал, что средства необходимо вкладывать в развитие системы здравоохранения в целом, а не только на отдельные закупки или анализы.
Минфин России ранее представил законопроект, которым предлагается упростить процедуру оформления налоговых вычетов сразу в нескольких сферах. Рассматривать заявления будут в течение 30 дней, а средства начнут зачислять не позднее чем через 15 дней после проверки данных.
3 сентября в ведомстве опровергли информацию о введении новых налогов с продажи вещей на интернет-площадке Avito и других схожих сервисах. В пресс-службе министерства подчеркнули, что подобные меры не планируются.
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