Минфин опроверг данные о введении новых налогов с продажи вещей на Avito

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Новые налоги с продаж подержанных вещей в интернете взимать не планируется, сообщили в пресс-службе министерства финансов. Речь идет об электронных площадках (Avito и др.) и соцсетях.

"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей", – сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве пояснили, что граждане, как правило, не уплачивают налоги, поскольку Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет. Кроме того, доходы от продажи поддержанных вещей, в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку.

Ранее СМИ сообщили, что продажа подержанных вещей будет облагаться налогом в 13 процентов. При этом ответственность за начисление и уплату будет лежать на продавце, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на Минфин.

В настоящее время соцсети и электронные платформы на законодательном уровне не обременены налогообложением. Поэтому эти сервисы не могут уплачивать налог из средств пользователей.

Отмечается, что сервис "Юла" не является участником процесса купли и продажи между пользователями. А в пресс-службе Avito рассказали, что продавец сам ответственен за налогообложение своих доходов. Таким образом, подобные сделки не облагаются налогами.

Однако эксперты считают, что уплата налогов с продаж вещей в интернете снизит посещаемость и востребованность онлайн-сервисов. Вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук отметил, что участники процесса купли и продажи смогут договариваться напрямую без посредников.

