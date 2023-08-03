Минздрав РФ поддержал разработку программы поддержки производителей здорового питания

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Минздрав РФ поддержал предложение по разработке комплексной программы мер господдержки производителей здорового питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Евгению Котову.

В июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выдвинул идею по рассмотрению разработки такого комплекса мер. Он заявил о необходимости субсидирования рекламы производителей полезного питания.

"Минздрав РФ считает целесообразным поддержать предложение о разработке комплексной программы мер государственной поддержки производителей здорового питания, включающей как налоговые льготы, так и принятие стимулирующих мер для повышения спроса на такую продукцию", – отметила Котова.

Замглавы ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день используется субсидия на некоторые продукты питания, куда входят овощи, фрукты и ягоды, растительные масла.

Ранее стало известно, что более трети жителей столицы придерживаются здорового питания. Среди опрошенных, которые соблюдают принципы правильного питания, 75% делают это, чтобы поддержать здоровье. Сохранить форму и хорошую внешность таким образом пытаются 44%, похудеть – 30% респондентов. Вместе с тем 25% надеются за счет здоровой пищи улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

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