Косметолог дала советы по уходу за кожей после 50 лет

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Врач-косметолог Татьяна Егорова дала несколько рекомендаций о том, как правильно ухаживать за кожей после 50 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как отметила специалист, правильное питание, прием витаминов и заместительная гормональная терапия благотворно будут воздействовать на состояние кожи.
"В этом возрасте чаще всего у женщин наступает климакс. Гормоны резко падают и качество кожи значительно снижается", – объяснила эксперт.
Егорова отметила, что с этой проблемой женщинам следует обращаться к гинекологу, который подскажет, как стабилизировать гормональный фон. Баланса белков, жиров, углеводов, витаминов и аминокислот поможет достичь нутрициолог, добавила врач.
Кроме того, косметолог напомнила о необходимости соблюдения режима сна, а также о пользе прогулок на свежем воздухе. Однако не следует проводить много времени на солнце, загара нужно избегать, подчеркнула специалист.
"После 50 лет можно делать абсолютно любые косметологические процедуры. Я советую проходить не менее трех курсов мезотерапии и биоревитализации в год", – добавила врач.
Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала о вредных привычках, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на здоровье человеческой кожи.
По словам эксперта, одним из таких факторов является курение. Этот процесс не только подавляет дыхательную систему, но и разрушает витамин С, необходимый для целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов. В связи с нехваткой аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее, а также теряет естественный оттенок.
Еще одной вредной привычкой выступает употребление алкоголя. Из-за частого распития спиртных напитков происходит нарушение работы лимфатической системы и внутренних органов, что выражается в стойких отеках и сосудистых проблемах на коже.
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