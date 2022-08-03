Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности до полудня пятницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр России объявил о пожарной опасности в столице до пятницы.

"Пожарная опасность (четвертый класс). Период предупреждения – с 12:00 3 августа до 12:00 5 августа", – указали синоптики.

Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область. В этом регионе оно действует до 23:00 четверга, 4 августа.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее заявил, что 5 и 6 августа в Москве ожидается до 30 градусов тепла. В центре столицы воздух может прогреться до 32 градусов.