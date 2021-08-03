В Москве выявили 1 952 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 952 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб.

"За сутки госпитализированы 1 030 человек. На ИВЛ находятся 479 человек. В городе выздоровели еще 3 759 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 370 145", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончался 71 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили о необходимости вакцинироваться от COVID-19. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее специалисты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса в России. По словам экспертов, новая вспышка COVID-19 может произойти в октябре. К началу месяца, по мнению врачей, будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалисты назвали и активную вакцинацию населения.