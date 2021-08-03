Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

Женщинам разрешат работать с планером и двигателем, приборами и электрооборудованием, а также быть механиками по радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, а также по горюче-смазочным материалам.

Кроме того, женщины смогут занимать позиции техников по крылу и инженеров, непосредственно работающих с самолетами и вертолетами.

Ранее сообщалось, что женщин начнут принимать на вакансии авиационных механиков и инженеров с сентября 2021, однако позже этот момент передвинули на более позднее время.