Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года, сообщает ТАСС.
Женщинам разрешат работать с планером и двигателем, приборами и электрооборудованием, а также быть механиками по радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, а также по горюче-смазочным материалам.
Кроме того, женщины смогут занимать позиции техников по крылу и инженеров, непосредственно работающих с самолетами и вертолетами.
Ранее сообщалось, что женщин начнут принимать на вакансии авиационных механиков и инженеров с сентября 2021, однако позже этот момент передвинули на более позднее время.
В России женщинам могут разрешить обслуживать самолеты и быть авиамеханиками с сентября
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