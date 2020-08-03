Россияне стали реже покупать средства для похудения

Фото: depositphotos/Kzenon

В России снизились продажи средств для похудения, сообщает RT.

В апреле продажи упали на 7%, а в мае спрос стал меньше уже на 12%. Фиксировать снижение продаж специалисты продолжали и в начале июля. В этом месяце средняя цена на средства для похудения составила 908 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии диетолога Ольга Григорьян связывает снижение спроса с режимом самоизоляции.

"В период самоизоляции было много разных передач на тему похудения, поэтому люди пытаются заняться собой самостоятельно, без добавок", – рассказала она.

Врач также отметила, что для борьбы с лишним весом нужно изменить образ жизни, увеличить физическую нагрузки, подобрать рацион питания.

Ранее эксперты рассказали, что жевательная резинка может помочь в похудении. Монотонные движения при жевании помогут пережить стресс и стабилизируют настроение.