В Британии нашли способ сжечь свыше 80 тыс калорий без спортзала

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В Великобритании нашли способ сбросить более 80 тысяч калорий за год без поход в спортзал, сообщает "Экспресс газета".
Эксперты рассказали, что британцы худеют с помощью садоводства и ремонта. Они отметили, что в среднем в год житель Великобритании проводит около 165 часов в саду.
Расчеты провела компания Draper Tools, специализирующаяся на распространении инструментов. Сообщается, что таким образом они тратят 6 384 калории во время прополки, 4 199 калорий – при стрижке газона, 3 852 калории – при поливе и 3 466 калорий – во время обрезки ветвей.
Что касается ремонта, то в течение года 2 161 калория уходит при удалении старых обоев. 433 калории тратится во время забивания гвоздей, 4 145 калорий – при окрашивании стеной.
Представитель компании Кев Смит отметил, что сжигаемая во время работ в доме и в саду энергия равна 312 гамбургерам или 349 шоколадным батончикам.
Также сообщается, что 39% британцев не рассматривают работы в саду как спортивное упражнение. 57% респондентов не думали о работах по дому как о способе сжечь лишние калории.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как можно похудеть с помощью сала. Она отметила, что при соблюдении диеты можно употребить бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами. Это не скажется на весе, однако после него не захочется съесть что-то действительно высококалорийное.
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