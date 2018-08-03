"Московское долголетие" проведет фестиваль английского языка 5 августа

3 августа, 13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" состоится фестиваль английского языка. Фестиваль под названием Happy English пройдет 5 августа и станет частью проекта "Московское долголетие", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Старт фестивалю даст флешмоб ABCD. 32 команды, состоящие из десяти человек каждая, выстроятся перед сценой и вместе с ведущим проговорят английский алфавит.
Далее посетители смогут пройти на дискуссионные площадки, где можно будет пообщаться с носителями языка.
Кроме того, участники фестиваля смогут посетить занятия "Учим английский под музыку". Также будет организован командный квест.
После основной программы начнется концерт. На главной сцене выступит инструментальный ансамбль "Мелафефоним".
Всех участники получат призы и мороженое.
Ранее сообщалось, что в столичных парках с июля действует программа лояльности проекта "Московское долголетие". Все участники, которые начали или только планируют заниматься спортом в парках Москвы, получат сувенир.
Кроме того, участникам выдадут карточку с фамилией и именем и правилами участия в программе лояльности. На карточке будет место для отметок о количестве посещений. За пять занятий парк подарит купон. По нему можно будет бесплатно получить кукурузу, лимонад, мороженое или напиток.
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