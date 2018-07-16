"Московское долголетие" запустило программу лояльности

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичных парках 16 июля стартовала программа лояльности проекта "Московское долголетие". Активные участники проекта смогут бесплатно получить ужин на двоих в кафе, а также билеты в музей или театр. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Все участники, которые начали или только планируют заниматься спортом в парках Москвы, получат сувенир – кружку, кепку или майку с логотипом проекта. Помимо этого, каждому выдадут именную карточку с правилами участия в программе лояльности и графой для отметок посещений.

Пять занятий равняются одному купону на бесплатную кукурузу, лимонад, мороженое или другой снек или напиток в киосках. Те, кто приведет заниматься вместе с собой друга, получат скидку на услуги парков. А самые активные участники "Московского долголетия" получат ужин на двоих в кафе, а также билеты в музей или театр.

Программа лояльности действует только в том парке, где участник "Московского долголетия" решил заниматься этим летом. Бонусы за участие в занятиях можно получить только один раз по каждому из направлений, а по акции "Приведи друга" – неограниченное число раз.

Ранее сообщалась, что к программе "Московское долголетие" москвичи пенсионного возраста могут присоединиться в 28 столичных локациях. Записаться на бесплатные кружки и секции можно в центре социального обслуживания или на открытых уроках в парках.