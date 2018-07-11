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11 июля, 14:30

Программа "Московское долголетие" охватила 28 парков столицы

город общество Московское долголетие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории 28 столичных парков реализуется программа "Московское долголетие", в рамках которой для москвичей старшего возраста проводят бесплатные занятия физкультурой, английским языком, а также различные образовательные и творческие курсы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Представители старшего поколения могут посещать занятия рядом с домом, так как сейчас проект реализуется уже в 28 московских парках", – рассказали в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарка".

К занятиям по программе "Московское долголетие" можно присоединиться на 28 локациях столицы:

  • Сад "Эрмитаж";
  • Сад имени Баумана;
  • Таганский парк;
  • Измайловский парк;
  • Бабушинский парк;
  • Гончаровский парк;
  • Лианозовский парк;
  • Перовский парк;
  • Сквер по Олонецкому проезду;
  • Парк "Красная Пресня";
  • Парк "Красногвардейские пруды";
  • Парк "Фили";
  • Парк "Зарядье";
  • Парк "Сокольники";
  • Парк "Северное Тушино";
  • Парк "Кузьминки";
  • Парк "Малые Кузьминки";
  • Сиреневый сад;
  • Парк Победы на Поклонной горе;
  • Парк Олимпийская деревня;
  • Усадьба "Воронцово";
  • Зона отдыха "Борисовские пруды";
  • Парк в Садовниках;
  • Парк у прудов "Радуга";
  • Парк у Джамгаровского пруда;
  • Парк "Этнографическая деревня Бибирево";
  • Парк по Ангарской улице.
Также в ближайшее время мероприятия проекта появятся в ландшафтном парке "Митино".

В "Мосгорпарке" отметили, что записаться на занятия можно в департаменте соцзащиты или прямо в парке. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Все желающие могут посетить открытые уроки и протестировать свои занятия, а также пообщаться с тренерами и участниками проекта.

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