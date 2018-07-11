Программа "Московское долголетие" охватила 28 парков столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории 28 столичных парков реализуется программа "Московское долголетие", в рамках которой для москвичей старшего возраста проводят бесплатные занятия физкультурой, английским языком, а также различные образовательные и творческие курсы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Представители старшего поколения могут посещать занятия рядом с домом, так как сейчас проект реализуется уже в 28 московских парках", – рассказали в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарка".

К занятиям по программе "Московское долголетие" можно присоединиться на 28 локациях столицы:



Сад "Эрмитаж";

Сад имени Баумана;

Таганский парк;

Измайловский парк;

Бабушинский парк;

Гончаровский парк;

Лианозовский парк;

Перовский парк;

Сквер по Олонецкому проезду;

Парк "Красная Пресня";

Парк "Красногвардейские пруды";

Парк "Фили";

Парк "Зарядье";

Парк "Сокольники";

Парк "Северное Тушино";

Парк "Кузьминки";

Парк "Малые Кузьминки";

Сиреневый сад;

Парк Победы на Поклонной горе;

Парк Олимпийская деревня;

Усадьба "Воронцово";

Зона отдыха "Борисовские пруды";

Парк в Садовниках;

Парк у прудов "Радуга";

Парк у Джамгаровского пруда;

Парк "Этнографическая деревня Бибирево";

Парк по Ангарской улице.

Также в ближайшее время мероприятия проекта появятся в ландшафтном парке "Митино".

В "Мосгорпарке" отметили, что записаться на занятия можно в департаменте соцзащиты или прямо в парке. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Все желающие могут посетить открытые уроки и протестировать свои занятия, а также пообщаться с тренерами и участниками проекта.