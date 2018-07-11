Программа "Московское долголетие" охватила 28 парков столицы

11 июля, 14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории 28 столичных парков реализуется программа "Московское долголетие", в рамках которой для москвичей старшего возраста проводят бесплатные занятия физкультурой, английским языком, а также различные образовательные и творческие курсы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Представители старшего поколения могут посещать занятия рядом с домом, так как сейчас проект реализуется уже в 28 московских парках", – рассказали в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарка".
К занятиям по программе "Московское долголетие" можно присоединиться на 28 локациях столицы:
В "Мосгорпарке" отметили, что записаться на занятия можно в департаменте соцзащиты или прямо в парке. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Все желающие могут посетить открытые уроки и протестировать свои занятия, а также пообщаться с тренерами и участниками проекта.
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