В России за сутки госпитализировали 510 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 510 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 54% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество новых заболевших приходится на Москву – 371, Санкт-Петербург – 248, Подмосковье – 240.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 47 человек. После прохождения лечения выздоровели 2 595 пациентов.

С начала пандемии в России суммарно выявили 18 439 759 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 867 688 человек.

Ранее вирусолог спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в России к осени. По его словам, это связано с тем, что SARS-CoV-2 все чаще мутирует, осложняя работу врачей и процесс лечения пациентов.

