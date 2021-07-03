Столичный ресторанный омбудсмен оценил решение властей о грантах для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов считает эффективной мерой поддержки бизнеса поощрение столичных компаний за вакцинацию сотрудников. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Предприятия очень простмулированы бороться за эти гранты, но все же это конкурс. А вот компенсация коммунальных платежей для предприятий, соблюдающих требования по использованию QR-кодов, очень неожиданная и эффективная мера поддержки, которой воспользуются очень многие", – отметил он.
Ранее власти города приняли решение поощрять ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы.
Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей.
Гранты на полную оплату коммунальных услуг получат и заведения общественного питания, строго соблюдающие установленные правила. Речь идет о периоде ограничений.
Общее число привитых в столице превысило 2,7 млн человек
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