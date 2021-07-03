В Москве выявлено 7 446 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявлено 7 446 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом попали в больницы 1,7 тысячи человек, на аппаратах ИВЛ находятся 734 пациента, скончались от инфекции 116 человек.



Выздоровели в городе за 24 часа 5 869 горожан. Всего число победивших болезнь достигло 1 176 793.

В России за сутки подтвердили 24 439 новых случаев коронавируса. Всего в стране за период пандемии зарегистрировано 5 585 799 случаев COVID-19.

Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.

Градоначальник добавил, что прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.

