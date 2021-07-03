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Общество

11:15

В России выявили 24 439 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 24 439 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 127 (12,8%) случаев.

На Москву пришлось 7 446 случаев, на Московскую область – 2 596, на Санкт-Петербург – 1 733, на Нижегородскую область – 411, на Воронежскую область – 357, на Республику Бурятия – 329, на Брянскую область – 326, на Забайкальский край – 323, на Республику Крым – 316.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 585 799 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,13%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,15%, Республике Ингушетия – 0,17%.

За последние сутки в РФ умерли 697 человек, за весь период пандемии – 137 262. За минувшие 24 часа выписали 17 899 человек, за все время – 5 053 417.

Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.

Градоначальник добавил, что прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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