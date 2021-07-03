Врач рассказал о течении коронавируса у пациентов с прививкой и без

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, чем отличается течение коронавируса у пациентов с прививкой и без.
"Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98–99 процентов", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что привитый человек при заражании также будет выделять вирус и будет опасен для общества. При этом опасный период вместо привычных семи дней может быть сокращен до трех–четырех, добавил Крючков.
Также он сказал, что привитые пациенты могут не догадываться о том, что несут угрозу окружающим, поскольку симптомов заражения скорее всего у них не будет.
Ранее стало известно, что на следующей неделе в столице начнется ревакцинация проживающих в домах престарелых. В январе были бесплатно вакцинированы от коронавируса 97% постояльцев домов престарелых, спустя шесть месяцев снова будет проводиться вакцинация.
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