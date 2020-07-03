Чиновников планируют обязать соблюдать нормы литературного русского языка

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Минтруд готовит законопроект, который предполагает контроль за соблюдением чиновниками норм современного русского литературного языка, сообщает газета "Известия".
В число квалификационных требований для кандидатов, устанавливаемых при проведении конкурса на госслужбу, войдут требования по знанию государственного языка страны.
Законопроект планируется внести в Госдуму до 15 сентября 2020 года. Большинство во фракции ГД требования оценило позитивно.
Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал, что ему часто встречаются документы с ошибками. В частности, иногда отсутствуют запятые или наблюдаются проблемы с орфографией. Однако Нилов считает, что со временем произойдет упрощение правописания и важен станет смысл, а не ошибки.
Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов обратил внимание, что нередко сталкивается с проблемой бюрократизации языка. Поэтому он согласился, что специальная языковая подготовка госслужащих должна появиться.
Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, член Общественной палаты и рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Людмила Дудова подчеркнула, что многие документы составлены безграмотно, с нарушением литературных норм. Это затрудняет понимание и создает предпосылки для неправильного толкования, объяснила она.
Доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС, член Общественной палаты Ирина Котелевская не понимает, почему вводить такие правила необходимо именно для госслужащих. По ее мнению, знать русский язык должны все граждане страны.
В марте Владимир Путин поручил подготовить законопроект, предполагающий контроль за соблюдением гражданами и чиновниками норм русского языка в том случае, если он используется в качестве государственного. Инициатива должна быть направлена на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного по всей России.
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