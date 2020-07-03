Суп-пюре для укрепления иммунитета разработали в МГУПП

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Московском государственном университете пищевых производств разработали суп-пюре на основе молочной сыворотки и тыквы с добавлением проростков растений. Он укрепляет иммунитет человека к вирусам, приводит Агентство "Москва" заявление директора института прикладной биотехнологии имени академика РАН Рогова МГУПП Татьяны Данильчук.
Уточняется, что там прошла защита стартап-проекта в области молочных технологий и пищевой упаковки.
"Магистры предлагают продукты питания нового поколения для здоровьесбережения и, прежде всего, для повышения иммунитета организма. Одними из таких продуктов являются супы-пюре на основе молочной сыворотки и тыквы с добавлением препаратов из проростков амаранта, расторопши и пшеницы", – сказала Данильчук. По ее словам, это блюдо стимулирует обмен веществ, повышая иммунитет, а также улучшая работу печени.
Так, разработаны два типа подобного продукта: готовый суп-пюре и его сублимат. Аналогов таких продуктов, по словам директора института прикладной биотехнологии имени академика РАН Рогова МГУПП, нет. "Производство планируется наладить на предприятиях, имеющих договоры с фондом "Спортинтех", – добавила Данильчук.
Ранее врач рассказал о повышении иммунитета крапивой. Самый интересный и традиционный способ приготовления растения – в супах и летних салатах, считает он.
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