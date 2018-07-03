Волонтеры избирательного штаба Собянина помогут москвичам обратиться на портал "Наш город"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина помогут москвичам сообщить о проблемах в столице с помощью портала "Наш город", сообщается на официальном сайте кандидата.
"К нам в штаб часто обращаются москвичи, которым нужна помощь: не убирают подъезд, не меняют лампочки в фонарях, сломана детская площадка. Мы поняли, в чем загвоздка – многие просто не умеют пользоваться порталом "Наш город". Мы поможем москвичам решить вопросы, с которыми они сталкиваются в своем доме или дворе", – сказано в сообщении.
Около трех тысяч обращений подобного рода проверят волонтеры. Они посетят адреса, по которым поступили жалобы и напишут жалобы на "Наш город", добавили представители штаба. После этого добровольцы в течение восьми дней будут отслеживать статус сообщения и вернутся для проверки выполненной работы.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, о намерении участвовать заявили 32 кандидата. Все необходимые для регистрации документы сдали Илья Свиридов, Сергей Собянин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин и Михаил Балакин. Регистрация завершилась 3 июля.
Кандидаты должны были заручиться поддержкой не менее 110 муниципальных депутатов. Самовыдвиженцы должны были собрать 36 тысяч подписей избирателей.
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