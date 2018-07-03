Завершился прием документов для регистрации кандидатов в мэры Москвы

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Прием необходимых для регистрации на должность столичного мэра документов завершила Московская городская избирательная комиссия. Об этом сообщил член комиссии Дмитрий Реут, передает Агентство "Москва".

По его словам, необходимые документы сдали самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Кандидаты должны были представить подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.

Как сообщалось ранее, окончательный состав Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра при Общественной палате столицы планируют сформировать 17 июля.

Наблюдателей для Подмосковья также планируют подготовить в ОП. Сообщалось, что отбор может происходить на конкурсной основе.