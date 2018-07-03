Партия "Патриоты России" поддержит Собянина на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Партия "Патриоты России" решила поддержать Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра столицы, сообщила зампредседателя партии Надежда Корнеева.

По ее словам, заседание, на котором рассматривался этот вопрос, прошло 3 июля. До этого региональное отделение обратилось в центральный политсовет партии с инициативой о поддержке действующего мэра. "Мы считаем, что в Москве много делается, Москва стала еще более красивым и нарядным городом. В Москве много уделяется внимания серьезным мероприятиям: жилищное строительство, строительство дорог, метро", – цитирует Корнееву Агентство "Москва".

Свои предложения по развитию города партия представит мэру в ближайшие дни, добавила зампред. Она выразила надежду, что инициативы отразят в предвыборной программе Собянина.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О намерении участвовать заявили 32 кандидата. Все необходимые для регистрации документы сдали Илья Свиридов, Сергей Собянин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин и Михаил Балакин. Регистрация завершилась 3 июля.

Кандидаты должны были заручиться поддержкой не менее 110 муниципальных депутатов. Самовыдвиженцы дожлны были также собрать 36 тысяч подписей избирателей.