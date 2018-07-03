Температура воздуха в Москве поднимется до 23 градусов

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Летняя погода придет в столицу во вторник, 3 июля. Температура в этот день будет соответствовать норме, сообщает портал "Метеоновости".

Ожидается переменная область, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров в Москве поднимутся до 21–23 градусов, по области – до 19–24. Юго-западный ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе будут соответствовать норме. Синоптики рассказали, что такая погода благоприятна для большинства людей и заметных метеопатических реакций вызывать не должна.

4 июля может стать самым холодным днем недели в городе. Воздух в среду прогреется не более чем на 18 градусов. Как отметили в центре погоды "Фобос", подобная погода характерна для начала сентября.

Всю рабочую неделю в Москве будет дождливо. Однако к пятнице начнет теплеть, и в выходные температура поднимется до 24–26 градусов.