Москвичи смогут выбрать лучшие площадки для выездной регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование за лучшие площадки для выездной регистрации брака "Новые адреса счастья" началось в проекте "Активный гражданин", рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Жители столицы смогут выбрать самые эффектные и запоминающиеся площадки из 20 представленных. Всего в проекте на текущий момент участвует более 30 уникальных площадок Москвы", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Участники голосования смогут выбрать до 3 любимых площадок. Здесь есть как популярные места для свадеб, так и те, что только открылись в 2025 году. В их числе фигурирует кинопарк "Москино", где можно устроить торжественную церемонию в декорациях "Театра Гонзаги", а также провести фотосессию у "Самолета ТУ-154", на площадке "Соборная площадь Москвы" или в "Ковбойском городке".

Также горожанам доступны для выбора площадка для выездной регистрации брака на станции метро "Маяковская", смотровая площадка "Панорама 360" на высоте 327 метров в башне "Федерация", павильон "Космос" на ВДНХ, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", стадион "Спартак", колесо обозрения "Солнце Москвы" и другие места.

Участники могут предложить и свой вариант. За участие в голосовании гражданам начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно использовать для получения услуг и товаров более чем 400 партнеров программы. Баллы также можно направить на благотворительность.



Уханева напомнила, что проект "Новые адреса счастья" был запущен в 2019 году. По ее словам, каждая пятая торжественная церемония бракосочетания проходит на необычных площадках проекта.

Сергей Собянин ранее рассказывал, что на площадках проекта за 6 лет поженились свыше 63 000 пар. Среди свадебных площадок мэр также отметил Останкинскую телебашню и Северный речной вокзал, где проводят ночные свадебные церемонии.

В 2025 году в рамках проекта стали доступны еще три новых территории, включая кинопарк "Москино". В перечень вошли усадьба Н. С. Третьякова и пространство "Яуза".

