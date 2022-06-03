Роскачество выявило коктейли, выпущенные под видом пивных напитков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России под видом пивных напитков, производство которых не требует лицензии, зачастую декларируют слабоалкогольные коктейли, у которых гораздо выше акциз. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Роскачества.

Так, наиболее значительные случаи фальсификации обнаружены именно среди пивных напитков – их общая доля составила 40,6%. При этом 25% – это продукция транснациональных компаний, 56,2% – средних и малых предприятий.

В Роскачестве отметили, что в таких напитках массовая концентрация общего азота либо отсутствовала совсем, либо была ниже уровня, допустимого ГОСТом. Это свидетельствует о том, что при производстве данной продукции использовано недостаточное количество солода, пивного сусла или пива.

Уточняется, что специалисты исследовали популярные пивные напитки 20 торговых марок на предмет фальсификации. Выяснилось, что слабоалкогольными коктейлями, продающимися под видом пивных напитков, оказались Beer Lazer и "Белый виноградный день". В них общего азота не обнаружено совсем, то есть пива там нет.

В напитках Garage, Somersby apple, Miller и Marty Ray показатель общего азота оказался выше 0, однако его содержание все равно оказалось меньше минимально допустимого уровня по ГОСТ.

Ранее в Роскачестве выяснили, что 30% дешевого сливочного масла является фальсификатом. Речь идет о марках "Солнечная долина", "Славянское", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика" и "Волжаночка". В них выявили растительные жиры и посторонний привкус, связанный с наличием ароматизатора.

В Роскачестве уточнили, что наибольшее число нарушений выявлено в продукции, произведенной в Московской, Курской и Волгоградской областях.

